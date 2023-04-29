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Моравецький оголосив про посилення охорони кордону з РФ

Заходи мають бути схожими на будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. 

Моравецький оголосив про посилення охорони кордону з РФ
Фото: EPA/UPG

Керівник уряду Польщі Матеуш Моравецький оголосив про посилення захисту польсько-російського кордону в районі Калінінградської області.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Влада Польщі посилює безпеку на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області. Ми забезпечимо фізичну та електронну безпеку, а також посилимо присутність прикордонників і співробітників інших служб", - сказав він.

За його словами, на польсько-російському кордоні буде забезпечено таку саму безпеку, як на кордоні з Білоруссю.

У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва загородження. Повідомлялося також, що в систему захисту кордону інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійними камерами.

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Нагадаємо, що мерія Варшави разом з поліцією в суботу, 29 квітня, здійснюють процедуру взяття на баланс міста будівлі, в якій розміщується російська школа при посольстві РФ у Польщі. 

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