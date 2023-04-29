Південна Корея розглядає "різні варіанти" щодо надання Україні зброї, - президент країни

Юн Сок Йоль зазначив, що необхідно зробити все, аби вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що необхідно забезпечити, аби вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає "різні варіанти", коли справа доходить до летальної допомоги Києву, повідомляє Reuters.

"Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не увінчаються успіхом, щоб заблокувати подальші спроби в майбутньому", - сказав Юн Сок Йоль під час свого візиту до США.

У відповідь на запитання про постачання Україні зброї, президент Південної Кореї сказав, що "ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".

"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні варіанти", - додав Юн Сок Йоль.

Перед візитом до США президент Південної Кореї теж заявляв, що Сеул може розширити свою підтримку України, крім гуманітарної та економічної допомоги.

Нагадаємо, вперше Юн Сок Йоль заявив про можливе постачання зброї Україні в інтерв'ю перед відвідинами Вашингтону минулого тижня.

Торік Південна Корея вперше офіційно погодилася опосередковано надати нашій державі компоненти зброї для війни проти російських загарбників. Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі.