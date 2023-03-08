Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі, - Reuters

Уряд Південної Кореї минулого року затвердив ліцензії на експорт для Польщі, щоб забезпечити Україну САУ Krab, які побудовані з південнокорейськими компонентами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновника з оборонних закупівель в Сеулі.

Зазначається, що це перше підтвердження того, що Південна Корея офіційно погодилася принаймні опосередковано надати Україну компоненти зброї для війни проти російських загарбників.

Раніше влада Південної Кореї відмовлялася коментувати тему “Крабів”, підживлюючи спекуляції щодо того, чи вона офіційно погодила експорт чи просто вирішила не звертати на це уваги.

Бюро контролю за оборонними технологіями (DAPA) переглянуло та затвердило передачу шасі.

"Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... Тоді ми прийняли рішення про вилучення експортної ліцензії до Польщі", - заявив Кім Хайун-Чеол, директор відділу Європи-Азії Міжнародного бюро співробітництва.

Пізніше він підкреслив, що позиція уряду - не передавати напряму зброю в Україну.

Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща направила 18 “Крабів” до України в травні, і дві країни підписали замовлення на десятки більше.

Президент РФ Володимир Путін минулого року звинуватив Сеул у наданні України зброї, заявивши, що таке рішення знищить їх двосторонні відносини.

Президент Південної Кореї Йон Сук Йол в той час заявив, що Південна Корея, союзник США, не надавала жодної зброї. Його адміністрація каже, що не планує змінювати цю політику.

Сеул також неохоче засуджував Росію, попри зростаючий тиск з боку країн НАТО, щоб забезпечити зброю та боєприпаси.

Під час візиту до Сеула в січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на інші країни, які змінили політику ненадання зброї в конфлікті після вторгнення Росії.

Нагадаємо, США перевіряють, чи можна встановити на українські МіГи західні ракети “повітря-повітря”. Мова йде про передові ракети середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16.