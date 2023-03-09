Внаслідок нічної ракетної атаки ворог влучив в об’єкт енергетики біля Кропивницького.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Надзвичайно тривожна доба. Одна з найдовших тривог. Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без жертв. Відповідні служби – на місці.

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників. Оборонці збили 34 з 48 крилатих ракет.