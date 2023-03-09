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Ворог влучив в об’єкт енергетики біля Кропивницького

Обійшлося без жертв.

Ворог влучив в об’єкт енергетики біля Кропивницького
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Герман Галущенко

Внаслідок нічної ракетної атаки ворог влучив в об’єкт енергетики біля Кропивницького.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

“Надзвичайно тривожна доба. Одна з найдовших тривог. Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що обійшлося без жертв. Відповідні служби – на місці. 

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників. Оборонці збили 34 з 48 крилатих ракет. 

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