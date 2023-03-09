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У небі над Одеською областю збили шість ракет і один безпілотник

Є й влучання, які пошкодили лінії електропередач. 

У небі над Одеською областю збили шість ракет і один безпілотник
Ілюстративнеи фото
Фото: ОК "Південь"

Захисники цієї ночі збили над Одеською областю шість ракет і один безпілотник.

Однак є й влучання, внаслідок яких пошкоджень зазнали декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії, повідомив голова ОВА Максим Марченко в Telegram.

Енергетики вже почали ремонтувати пошкоджені обʼєкти.

“Адміністрація тримає на постійному контролі хід відновлювальних робіт. Більш детальна інформація буде ввечері”, – заявив він. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував різні області України. У Львівській загинули чотири людини. Є також влучання в Харківській області та Києві, Житомир атакували безпілотниками. В столиці поранень зазнали троє людей, із них двоє потребували госпіталізації. Житомир залишився без води і частково без світла. У Дніпропетровській області люди загинули і від ракетної атаки, і від артилерійських обстрілів. 

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