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У Дніпропетровській області є загиблі й поранені від ракетних і артилерійських атак

Одна людина загинула від удару ракетами, одна – від артилерії. 

У Дніпропетровській області є загиблі й поранені від ракетних і артилерійських атак
Окупанти (влюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Під час масованої атаки ворога цієї ночі "прильоти" відбулися в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє поранені. 

Пошкоджена енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Є серйозні руйнування, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольському району – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. 

Над областю цієї ночі захисники збили сім ворожих ракет. 

Нагадаємо, що Росія всю ніч атакувала українців з повітря. У Львівській області від ракети загинули чотири людини. У Києві, Харківській та Одеській областях є влучання в обʼєкт інфраструктури. Житомир атакували безпілотниками, після чого місто залишилося без водопостачання і частково – без світла. 

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