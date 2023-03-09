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Через ворожу атаку затримуються 15 потягів, – Укрзалізниця

З-поміж 98 рейсів п’ять затримуються на понад годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.

Через ворожу атаку затримуються 15 потягів, – Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Через ворожу атаку затримуються 15 потягів, повідомили в Укрзалізниці.

“Через ворожу атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози”, – йдеться у повідомленні.

З-поміж 98 рейсів п’ять затримуються на понад годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.

Зокрема:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день.

“Всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, ми вже традиційно приймемо на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками”, – зазначили в Укрзалізниці.

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Київська кільцева електричка продовжує курсувати чітко за графіком і має зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин.

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