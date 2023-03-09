РФ може знизити амбіції в Україні, щоб утримати захоплену територію, – нацрозвідка США

Путін, схоже, поки що зосереджений на більш обмежених військових цілях.

Росія, ймовірно, зараз знизить свої амбіції в Україні, щоб утримати територію, захоплену після початку вторгнення до України, навіть попри посилення економічної та оборонної підтримки з боку Китаю.

Про це заявили у Сенаті керівники американської розвідки, пише Bloomberg.

Президенту Володимиру Путіну необхідно буде знайти зовнішніх постачальників боєприпасів та оголосити обов'язкову національну мобілізацію, якщо Росія хоче просунутися у своєму річному вторгненні, заявила директор національної розвідки Авріл Гейнс.

“Ми не очікуємо, що цього року російські збройні сили відновляться настільки, щоб досягти значних територіальних успіхів. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, на що здатна його армія, і, схоже, поки що зосереджений на більш обмежених військових цілях”, – сказала вона.

Ця оцінка стала частиною ширшого плану загроз, з якими стикаються США, викладених у звіті, оприлюдненому на початку слухань.

У звіті прогнозується, що Китай продовжуватиме свою оборонну та економічну співпрацю з Росією, попри міжнародне засудження вторгнення в Україну та тиск з боку США та їхніх західних союзників.

Нагадаємо, Гейнс також заявила, що російська агресія проти України стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги", а Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.