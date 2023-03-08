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Росія готова до багаторічної війни на виснаження, - розвідка США

Путін розраховує, що час грає на його користь, вважають у розвідці.

Росія готова до багаторічної війни на виснаження, - розвідка США
Евріл Гейнс
Фото: wikipedia.org

Російська агресія проти України стала «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років. 

Таку думку висловила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час свого виступу у Конгресі США, інформує CNN.

«Ми не передбачаємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків, але Путін, швидше за все, розраховує, що час грає на його користь, і що продовження війни, включно з паузами в бойових діях, може бути для нього найкращим можливим шляхом, щоб реалізувати стратегічні інтереси Росії в Україні», – сказала Гейнс.

Росія, «імовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але є потенціал для того, щоб це сталося», вважають у розвідувальному співтоваристві. 

«Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили конфлікт за межі України, але ризик ескалації залишається значним», – ідеться у звіті американської розвідки.

Евріл Гейнс та інші високопосадовці розвідки, в тому числі директор ЦРУ Вільям Бернс, директор ФБР Кріс Рей, дали свідчення в комітеті з розвідки Сенату на щорічному публічному засіданні.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, українські військові, схоже, стабілізували свій периметр оборони Бахмута. 

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