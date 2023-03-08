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Для українців за кордоном розробили застосунок I’m Ukrainian

Його інтегрували в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для українців за кордоном розробили застосунок I’m Ukrainian
Фото: скриншот сторінки

Для громадян України, які через війну перебувають в інших державах, розробили застосунок I’m Ukrainian.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"За допомогою застосунку наші співвітчизники можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу", - зазначили у відомстві.

Застосунок доступний лише для громадян України. Його інтегрували в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Наразі I’m Ukrainian працює у 19 країнах світу. Їхній перелік поступово зростає, додали у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські біженці зможуть жити та працювати в ЄС до трьох років, в США - 1,5 роки.

Як свідчать результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, майже всі біженці працездатного віку, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

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