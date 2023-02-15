Apple watch 8 – оновлення з оригінальними властивостями та характеристиками

Ведення активного способу життя та часті подорожі змушують постійно контролювати велику кількість показників тіла. За лічені секунди вдасться дізнатися тиск, пульс, скільки калорій вдалося спалити, скільки метрів вдалося пройти та багато іншого. Все це найзручніше контролювати за допомогою наручного годинника Apple watch 8, що є інноваційним рішенням для повсякденного використання.

Невеликий стильний екран і міцний ремінець стануть заміною класичного годинника. Гаджет apple watch 8 можна і потрібно синхронізувати зі смартфоном, щоб, не виймаючи його з кишені або сумки, дізнаватися, хто дзвонить, яке повідомлення і куди прийшло. Багатофункціональність у цьому випадку просто незамінна для бізнесменів, студентів та просто зайнятих людей.

Нові функції та можливості

Синхронізація з телефоном можлива завдяки стандарту Bluetooth 5.0, тому людина завжди залишатиметься на зв'язку, чи це тренування, проста прогулянка або виконання повсякденних завдань. Попередня модель продавалася у кількості 30 млн екземплярів, але 8 модель отримала попереднє замовлення на 1 млн.

Є кілька причин такої популярності цього пристрою:

● гаджет має ідеальний баланс (міцний корпус, велика кількість датчиків, стильний зовнішній вигляд, а також можливість дізнатися багато інформації про своє тіло);

● датчики допоможуть стежити за організмом, щоб вчасно звернутися до лікаря;

● Bluetooth 5.0 гарантує відсутність обривів та моментальне отримання повідомлень на дисплей годинника;

● новий процесор S8 підвищує продуктивність на 15%, а в цілому покращено швидкодію та відгук системи;

● оригінальні циферблати, що настроюються у великій кількості.

Користувачі отримують високу якість складання, незвичайний дизайн і потужний процесор, що робить гаджет багатофункціональним і універсальним в роботі.

Дизайн та відтінки

Годинник дійсно виглядає як одна з частин бренду Apple. Розмір 41/45 мм, діагональ 1,9 дюйма, плавні лінії та закруглені кути. Рамки дисплею тонкі, що дозволить багато місця віддати саме для відображення інформації. Гарне обрамлення корпусу створює гармонію між захисним склом Ion-X та матеріалом корпусу.

Основою корпусу є легкий але міцний алюміній. Задня кришка з кераміки захищена від подряпин та дрібних пошкоджень. Широка відтінкова палітра дозволить вибрати гідне рішення під свої запити. Пропонують білий колір, чорний та нейтральний графітовий.

Основні технології

Нова фішка годинника – датчик температури тіла. Є ще додаток Sleep, щоб відстежувати цикли сну та готувати будильник на оптимальний час пробудження. Інноваційний датчик дозволить цілодобово аналізувати рівень кисню в крові, що є важливим при подорожі в горах. Функціонал нагадування про прийом ліків виключить можливість пропуску.

Представлено 11 видів тренувань різного рівня, які додатково можна налаштувати під свої завдання та цілі. Вбудований помічник Сірі дозволить розібратися з картами після їхньої активації, а також побудувати оптимальний маршрут для подорожі.