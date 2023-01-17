Невдовзі у системі Трембіта" будуть фіксувати, хто і коли переглядав персональні дані українців, - Мінцифри

Кабмін ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Невдовзі у "Трембіті" фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. А в подальшому ви зможете отримувати сповіщення в Дії, якщо хтось робив запит про ваші персональні дані", - розповіли у відомстві.

За даними Мінцифри, через систему відбувається обмін даними між реєстрами, що дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до державних органів.

Наразі фахівці працюють над тим, аби технічно реалізувати відповідні законодавчі норми.

Нагадаємо, у 2020 році ЄС виділив кошти на розвиток цифрової трансформації в Україні. Зокрема, йшлося про Дію, "Трембіту", інфраструктуру для електронного врядування тощо.