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Невдовзі у системі Трембіта" будуть фіксувати, хто і коли переглядав персональні дані українців, - Мінцифри

Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Невдовзі у системі Трембіта" будуть фіксувати, хто і коли переглядав персональні дані українців, - Мінцифри
Фото: Facebook/Дія

Кабмін ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Невдовзі у "Трембіті" фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. А в подальшому ви зможете отримувати сповіщення в Дії, якщо хтось робив запит про ваші персональні дані", - розповіли у відомстві.

За даними Мінцифри, через систему відбувається обмін даними між реєстрами, що дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до державних органів. 

Наразі фахівці працюють над тим, аби технічно реалізувати відповідні законодавчі норми.

Нагадаємо, у 2020 році ЄС виділив кошти на розвиток цифрової трансформації в Україні. Зокрема, йшлося про Дію, "Трембіту", інфраструктуру для електронного врядування тощо.

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