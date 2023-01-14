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В Україні працюють вже 30 тисяч терміналів Starlink

Starlink стали частиною критичної інфраструктури України.

В Україні працюють вже 30 тисяч терміналів Starlink
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Наразі в Україні працюють вже 30 тисяч терміналів Starlink.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому”, - написав Федоров. 

Він додав, що Starlink стали частиною критичної інфраструктури України - завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла. 

Зокрема, Польща допомогла придбати останню поки що партію терміналів - 8 тисяч штук. Сотні терміналів Starlink з цієї партії вже працюють в Пунктах незламності по всій країні. 

Частину передали енергетикам та медикам. 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова пообіцяла виділити Україні гроші на придбання терміналів Starlink.

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