Наразі в Україні працюють вже 30 тисяч терміналів Starlink.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому”, - написав Федоров.

Він додав, що Starlink стали частиною критичної інфраструктури України - завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла.

Зокрема, Польща допомогла придбати останню поки що партію терміналів - 8 тисяч штук. Сотні терміналів Starlink з цієї партії вже працюють в Пунктах незламності по всій країні.

Частину передали енергетикам та медикам.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова пообіцяла виділити Україні гроші на придбання терміналів Starlink.