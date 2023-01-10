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Німеччина надасть Україні 20 млн євро на Starlink

За ці гроші можна буде придбати 10 тис. терміналів.

Німеччина надасть Україні 20 млн євро на Starlink
Фото: t.me/fedorov

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час сьогоднішнього візиту до Харкова пообіцяла виділити Україні гроші на придбання терміналів Starlink.

Про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

Німеччина надасть на придбання терміналів Starlink 20 млн євро. За рахунок цього можна профінансувати 10 тис. наземних станцій. 

Третина терміналів буде спрямована на користь ЗСУ.

“Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати захист Батьківщини та краще захищатися від атак Росії”, - наголосили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у середині грудня Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Понад 10 тис. пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці. 

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