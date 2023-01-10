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Понад 30 країн і міжнародних організацій зробили внески до програми Grain from Ukraine

Станом на кінець року вдалося зібрати для доставки продовольства близько 190 млн доларів. 

Понад 30 країн і міжнародних організацій зробили внески до програми Grain from Ukraine
Ілюстративне фото
Фото: Державна прикордонслужба

Станом на кінець грудня понад 30 країн і міжнародних організацій зробили внески до програми "Зерно з України" (Grain from Ukraine). 

Зокрема це Велика Британія, США, Канада, Японія, Корея і Катар. Вдалося зібрати близько $190 млн, йдеться у матеріалі Express.co.uk.

"Зараз, як ніколи, Україна та її міжнародні партнери мають надати пріоритет спільної роботи, щоб запобігти загостренню продовольчої кризи в усьому світі. У Сомалі понад 200 000 людей стикаються з катастрофічним рівнем відсутності продовольчої безпеки", – заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він додав, що завдяки ініціативі "Зерно з України" сподіваються допомогти полегшити страждання Сомалі та інших африканських країн, які перебувають на межі голоду.

Ініціатива Grain from Ukraine передбачає, що країни-добровольці сплачують за доставку українського зерна до країн, які зіткнулися з нестачею продовольства. 

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