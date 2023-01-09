Цього року урожай в Україні зменшиться на 10-15%, - Мінагрополітики

Також наступного року в Україні може знизитись урожайність.

У 2023 році в Україні прогнозується зменшення урожаю на рівні 10-15%.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що наступного року урожайність може знизитися на 5%.

Він додав, що посівні площі будуть переорієнтовані, в основному, на олійні культури.

“Хоч олійні культури мають меншу урожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, але вартість їх значно вища порівняно з зерновими – у 2-2,5 рази”, – пояснив Висоцький.

Заступник міністра уточнив, що профіциту олійних культур немає, оскільки і по олійних, і по зернових культурах, Україна орієнтована на експорт. В свою чергу, світовий ринок готовий спожити і більші обсяги олійних культур з України.

Також логістика по олійних культурах більш вигідна, оскільки олійні культури мають більшу вартість, а транспортування коштує як і зернові.

Нагадаємо, майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза – 15,6 млн тонн, пшениця – 8,6 млн тонн та соняшникова олія – 3,3 млн тонн.