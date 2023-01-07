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Верещук закликала вимушених переселенців активніше шукати роботу

Також вона закликала виявляти ініціативу й роботодавців.

Верещук закликала вимушених переселенців активніше шукати роботу
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала вимушених переселенців, які через війну залишили свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.

"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це — результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр також закликала виявляти ініціативу й роботодавців.

"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, що українська влада найближчим часом не планує масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

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