Найперспективніші очікувані напрямки IT в Україні та світі

Пандемія коронавірусу в усьому світі, а тепер і війна на території України, могли б похитнути IT сферу та навіть зруйнувати її. Але вона, навпаки, стала міцнішою, і актуальність інтернет-технологій зросла. Світовий річний обсяг коштів, вкладених у цю сферу, зріс на 5,5%. На сьогоднішній день він становить приблизно 4,5 трлн доларів.

Україна не відстає. Країна намагається наздоганяти своїх іноземних колег. Спостерігається активний розвиток казино онлайн завдяки легалізації азартних ігор. Тепер грати в азартні ігри можна законно, і це приносить добрі інвестиції та підтримує економіку країни. Обсяг IT-експорту в країні вже сягає 7 млрд доларів.

Тенденції розвитку українського та світового ІТ

В останнє десятиліття спостерігається активний розвиток сфери. Але відбувається це у нас у країні та за кордоном по-різному.

Відмінності помітні у розміщенні акцентів. В іноземних компаній розвиток відбувається поступово і плавніше, а в Україні може спостерігатися перекіс у бік конкретного сегменту. Наприклад, зараз багато уваги приділяється дигіталізації банківської сфери. Це легко пояснити: наша країна тривалий час відставала у цій галузі і тепер намагається наздогнати прогрес.

Друга помітна відмінність – розвиненість аутсорсингу. Багато фахівців співпрацюють з іноземними компаніями, не тільки тому, що отримують там цікавіший досвід, а й через високі зарплати та ресурси, які їм можуть запропонувати. Але й у нас є стабільні та цікаві компанії з можливістю розвитку для кожного працівника. Як Pin Up ігрові автомати у сфері інтернет казино, яке до того ж має ліцензію в Україні та таким чином є надійним джерелом розваг. Також інформація про ліцензію даного ресурсу представлена на сайті та виглядає таким чином:

СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»

Україна, 01014, місто Київ, вул. Миколи Соловцова, будинок 2, офіс 38/1. КОД ЄДРПОУ 44130446

РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 147 ВІД 09.04.2021

Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією з регулювання азартних ігор 2 р.0.

Сама культура ведення бізнесу також відрізняється. Україна показує набагато вищий рівень залучення всіх учасників компанії, емпатії та соціальної відповідальності. Особливо це помітно під час війни. Таке ставлення дозволяє більш ефективно вирішувати завдання, що стоять перед компанією.

Деякі складнощі розвитку сфери

Українське ІТ стикається з багатьма складнощами. Розвиватися заважають такі фактори:

● нестабільна фінансова та політична ситуація, тривала криза, які не дають нормально планувати подальші дії, масштабувати бізнес тощо;

● дуже висока конкуренція з боку іноземних компаній, які мають більше ресурсів для розвитку, більше кадрів та інших можливостей;

● досить слабко розвинена підтримка держави таких компаній;

● слабка освітня база: мало ВНЗ, де можна навчатися тонкощам професії.

Крім того, їде безліч айти фахівців, намагаючись знайти найкраще місце. Але конкуренція серед IT-представників стимулює наші компанії розвиватися, серед таких амбітних онлайн казино Пін Ап, а багато людей вірять у світле майбутнє цієї галузі саме тут.

Найперспективніші напрями IT майбутнього

Якщо подивитися на те, як розвивалася сфера останні кілька років, можна зробити прогноз подальших змін. У майбутньому матимуть попит фахівці таких напрямків:

● Хмарні сховища. Поки що найкращий сучасний спосіб зберігання величезного обсягу даних з легким доступом та потужним захистом.

● ІТ-безпека. Розвиваються все більш досконалі моделі захисту даних, щоб забезпечувати безпеку проведення онлайн транзакцій у слотах онлайн або інших розважальних сервісах і використання персональних даних.

● Продукти інтелектуальної праці. Очікується, що саме інтелектуальні розробки з правом власності приноситимуть величезний прибуток у цій сфері.

Актуальність цих напрямів лише підвищуватиметься. Компанії шукатимуть фахівців, здатних вирішувати завдання з цих питань. У айті є перспективи в нашій країні, включаючи напрям азартних ігор, і навіть з огляду на напружену обстановку, це все ще одна з найприбутковіших і стабільних сфер.