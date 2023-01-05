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З портів Великої Одеси 6 суден вивезли на експорт 355 тис. тонн агропродукції

Наразі в портах Великої Одеси на 13 суден завантажують ще 282 тис. тонн української агропродукції.

З портів Великої Одеси 6 суден вивезли на експорт 355 тис. тонн агропродукції
Фото: пресслужба Мінінфраструктури України

У рамках “Зернової ініціативи” 6 суден вивезли на експорт 355 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси. 

Про це повідомило Мінінфраструктури України

“Наразі в портах Великої Одеси на 13 суден завантажують ще 282 тис. тонн української агропродукції. Порти готуються прийняти ще 6 суден, які рухаються “зерновим коридором”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 102 судна. Російська сторона продовжує гальмувати інспекції під будь-якими приводами, обмежуючи експорт української агропродукції на світові ринки.

Також у міністерстві повідомили, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 626 суден, які експортували 16,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції. У трійці лідерів кукурудза — 15,6 млн тонн, пшениця — 8,6 млн тонн та соняшникова олія — 3,3 млн тонн.

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