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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили три найважливіші моменти

Зокрема, забезпечення армії ударними і розвідувальними безпілотниками. 

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили три найважливіші моменти
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 5 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили три ключових моменти, повідомив він у Телеграм. 

"Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними", – написав він. 

Попереднє засідання Ставки відбулося 3 січня. Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про обстановку на основних напрямках фронту і доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про ймовірні кроки агресора в найближчий період. 

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