Зеленський провів засідання Ставки: обговорили три найважливіші моменти

Президент Володимир Зеленський 5 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили три ключових моменти, повідомив він у Телеграм.

"Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними", – написав він.

Попереднє засідання Ставки відбулося 3 січня. Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про обстановку на основних напрямках фронту і доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про ймовірні кроки агресора в найближчий період.