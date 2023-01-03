Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заслухав доповідь Буданова про ймовірні наступні кроки Росії

Президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. 

Зеленський заслухав доповідь Буданова про ймовірні наступні кроки Росії
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На ньому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, йдеться у повідомленні на сайті президента. 

"Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони", – зазначено у повідомленні. 

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, ГУР вважає, що росіяни можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також