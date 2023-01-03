Зеленський заслухав доповідь Буданова про ймовірні наступні кроки Росії

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На ньому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони", – зазначено у повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, ГУР вважає, що росіяни можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові.