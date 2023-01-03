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ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою між Кремінною та Сватовим, - Гайдай

Іноді українським військовим вдається виходити на неї фізично та знищувати ворожу техніку.

ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою між Кремінною та Сватовим, - Гайдай
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою P-66 між Кремінною та Сватовим в Луганській області. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

“Ми продовжуємо поступово просуватися на напрямку Сватове - Кремінна. Росіяни безуспішно контратакують біля Стельмахівки та Макіївки. Трасу Р-66 контролюємо вогнем, іноді ССО вдається виходити на неї фізично та знищувати ворожу техніку”, - йдеться у повідомленні.

За даними Сергія Гайдая, після відходу зі Сватового та Кремінної, росіяни готуються обороняти Старобільськ. 

Також він повідомив, що через нещодавну «бавовну», Половинкине, що неподалік Старобільська, закрили на в‘їзд-виїзд - шукають партизанів. Місцевих мешканців вивозять на допити в Луганськ. 

Нагадаємо, нещодавно СтратКому ЗСУ показав відео знищення ворожого складу БК у окупованому Сватовому Луганської області. Росіяни майже два тижні звозили туди боєприпаси.

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