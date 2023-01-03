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Росіяни за ніч обстріляли три громади Сумщини

Були обстріляні Краснопільська, Середино-Будська та Шалигинська громади.

Росіяни за ніч обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Росіяни з 2 на 3 січня обстріляли три громади Сумщини. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, ситуація на прикордонні Сумщини станом на 09:30 3 січня наступна:

  • Близько 23 години 2 січня, росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду, 5 прильотів у район залізничного вокзалу.
  • Після 2 години ночі, 3 січня, ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Разом було 38 прильотів. Наслідки уточнюються. 
  • Після 8 години ранку, росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді із зенітних установок. Було 3 черги.   

Нагадаємо, Росія цілодобово обстрілює окуповану Голу Пристань, уночі вдарила по Краматорську і вокзалу Краснопілля. За добу обстрілів зазнали також Чернігівська, Миколаївська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. 

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