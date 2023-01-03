Росія цілодобово обстрілює окуповану Голу Пристань, уночі вдарила по Краматорську і вокзалу Краснопілля

Чернігівську область за добу тричі обстріляли з САУ, мінометів та ствольної артилерії. Росіяни націлилися на Сновську громаду Корюківського району. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

У Сумській області вночі росіяни обстріляли Краснопільську громаду – вели артилерійський обстріл з САУ по залізничному вокзалу селища Краснопілля. Також вночі по Середино-Будській громаді – артилерійський обстріл, шість "приходів" по околиці с. Чернацьке, також вночі – артилерійський обстріл по околицям с. Ромашкове. Попередньо без втрат, щодо пошкоджень інформація уточнюється. За минулу добу Краснопільську громаду ворог обстріляв чотири рази із мінометів і артилерії, по Шалигинській громаді росіяни били із мінометів, три "прильоти". Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. В Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ. Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе. У смт ДворічнаКуп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння. В одному з будинків сталася пожежа, під час гасіння якої рятувальники потрапили під обстріл. У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріли ворога горів дах будинку, під час гасіння пожежі особовий склад ДСНС також потрапив під повторний обстріл. Обійшлося без постраждалих.

Запорізька область – за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Червоне, Щербаки, Дорожнянка, Полтавка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Успенівка, Гуляйполе, Оріхів, Приморське, Степове, Новоданилівка, Чарівне, Новопавлівка, Ольгівське, Білогір'я, Залізничне, Кам'янське, Плавні. Надійшло девʼять повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У Дніпропетровській області вночі ворог знову тероризував Нікопольський район, росіяни двічі за ніч обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікополь та Покровську громаду. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

У Луганській області підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів Новоселівського, Андріївки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку з танків, мінометів, ствольної артилерії росіяни відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці, Діброві. Луганськ вже називають містом-госпіталем. Таку назву найбільший населений пункт регіону отримав через кількість поранених росіян, яких останнім часом завозять у місто на лікування. Медичні заклади та інші установи переповнені покаліченими росіянами із різних куточків держави-агресора.

У Донецькій області вночі – ракетний удар по Краматорську. Пошкоджені приватні будинки та чотири автомобілі. Пізно ввечорі – ракетні удари по Дружківці. Влучання у технічні приміщення промислового підприємства. Пошкоджено склад, електромагнітний кран та сторожка. Також зазнали пошкоджень готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок, льодова арена. Ситуація в області залишається напруженою.

У Миколаївській області вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській продовжуються обстріли російськими окупантами населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, через артилерійські обстріли постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Зеленівка, Мололіжне, Інженерне, Антонівка, Берислав та Херсон. Внаслідок вчорашньої ранкової атаки росіянами центру Берислава відомо про пʼятьох поранених. Троє людей у важкому стані. Критична ситуація в тимчасово окупованій Голопристанській громаді. Обстріл міста Гола Пристань та населених пунктів громади цілодобово майже не припиняється. Є постраждалі. Загалом за минулу добу у Херсонській області відомо про девʼятьох поранених та двох загиблих внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, в січні росіяни активізували удари по Україні іранськими безпілотниками. Ворог прагне виснажити людей і техніку протиповітряної оборони, зменшити запас українських зенітних ракет.