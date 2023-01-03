ЗСУ знищили за минулу добу ще 750 російських окупантів, п'ять танків та гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 750 російських загарбників. Загалом уже Росія втратила в Україні близько 108 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 108190 (+750) осіб ліквідовано;
- танків - 3036 (+5);
- бойових броньованих машин - 6100 (+7);
- артилерійських систем - 2033 (+6);
- РСЗВ - 424 (+1);
- засоби ППО - 214 (+1);
- літаків - 283 (+0);
- гелікоптерів - 270 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3);
- крилаті ракети- 723 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10);
- спеціальна техніка - 181 (+0).
Дані уточнюються.