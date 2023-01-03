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ЗСУ знищили за минулу добу ще 750 російських окупантів, п'ять танків та гелікоптер

Загалом уже Росія втратила в Україні близько 108 190 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 750 російських окупантів, п'ять танків та гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 750 російських загарбників. Загалом уже Росія втратила в Україні близько 108 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 108190 (+750) осіб ліквідовано;
  • танків - 3036 (+5);
  • бойових броньованих машин - 6100 (+7);
  • артилерійських систем - 2033 (+6);
  • РСЗВ - 424 (+1);
  • засоби ППО - 214 (+1);
  • літаків - 283 (+0);
  • гелікоптерів - 270 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3);
  • крилаті ракети- 723 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  4735 (+10);
  • спеціальна техніка - 181 (+0).

Дані уточнюються.

Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

 

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