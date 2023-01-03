​Двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район з "Ураганів" та важкої артилерії

Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.
"Не вщухають обстріли Нікопольщини… Двічі за ніч район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Людей не зачепило", - написав він.
Наразі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.
"В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
Нагадаємо, в новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь, жінка зазнала поранення.