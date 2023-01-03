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​Двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район з "Ураганів" та важкої артилерії

Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

​Двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район з "Ураганів" та важкої артилерії
Нікополь, обстріл (архівне фото)
Фото: МВС

Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини… Двічі за ніч район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Людей не зачепило", - написав він.

Наразі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій  продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.

"В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, в новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь, жінка зазнала поранення.

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