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Удар окупантів по Краматорську потрапив у прямий ефір французької телепрограми

Трансляцію з українського міста вів журналіст Поль Гасьє.

Удар окупантів по Краматорську потрапив у прямий ефір французької телепрограми
Фото: tsn.ua

Ракетний удар російської армії по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу у програмі Quotidien.

Трансляцію з українського міста вів журналіст Поль Гасьє.

“Журналісти Quotidien здивовані бомбардуванням в Україні. Поль Гасьє, Елоїза Грегуар і Тео Палфрай перебувають у Краматорську на сході України. Незадовго до прийому”, – йдеться в описі до відео.

У студії у той час перебував міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

Нагадаємо мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про обстріли міста ввечері 2 січня.

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