Є поранені та загиблі цивільні мешканці.

Упродовж двох діб, 31 грудня та 1 січня, російська армія завдала понад 100 ворожих атак по території Запорізької області.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Ворог бив із ракетних комплексів С-300, застосував артилерію, РСЗВ, зокрема боєприпасами з касетним наповненням.

Внаслідок атак постраждали близько 20 населених пунктів регіону, з них – Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Полтавка, Дорожнянка, Темирівка, Червоне, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Степове, Кам’янське, Плавні, Малі Щербаки.

Є поранені та загиблі цивільні мешканці.

Через збройну агресію постраждало чотири людини, з них – неповнолітня дівчинка та вагітна жінка. З осколковими травмами поранених госпіталізовано до міських лікарень.

Ще одне влучання правоохоронці зафіксували у земельну ділянку неподалік житлового кварталу у Шевченківському районі.

Крім обстрілу обласного центру неспокійно було й жителям Пологівського району. Дві доби поспіль загарбницькі війська атакували Гуляйполе, Оріхів і прилеглі населені пункти.

Також внаслідок збройної агресії смертельно поранено 52-річного мешканця Оріхова. Ще чотирьох чоловіків із пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.За зібраними матеріалами слідчі УСБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін повідомив, що на Запорізькому напрямку ворог на окремих ділянках створює більш потужне угруповання, ніж це потрібно для оборони. Водночас про наступальне угруповання наразі не йдеться.