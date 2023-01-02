Головне за день. Понеділок, 2 січня

Бої на околицях Бахмута, нагороди українським захисникам, саміт Україна-ЄС у Києві, вибухи на аеродромі Воронежа. Яким запам’ятається 313-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація впродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ворог завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 2 січня – в новині.

У понеділок, 2 січня, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута.

Один бій тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50, він відбувся в районі населеного пункту Підгороднє. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали, повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій в інтервалі від 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили вже 40% територій, окупованих після 24 лютого, а загалом – 28% від усіх тимчасово захоплених загарбниками.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Зокрема звільнення правобережжя Херсонщини збільшило кількість визволених земель майже до 40 тисяч квадратних кілометрів.

За інформацією Головнокомандувача, Україна нині стримує росіян на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км. Активна лінія фронту становить 1500 км.

Валерій Залужний також повідомив, що майже 29 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України отримали державні нагороди за мужність та героїзм, проявлені під час відсічі російським окупантам.

Звання "Герой України" присвоїли 160 військовослужбовцям. Крім цього, 44 військові частини нагородили почесними відзнаками "За мужність та відвагу". 59 бригадам і двом окремим батальйонам вручили бойові прапори.

Нагадаємо, упродовж 2022 року нагородили 6 404 рятувальників.

Раніше Президент відзначив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.

У ніч на 1 січня в окупованій Макіївці Донецької області загинули 400 окупантів, ще близько 300 отримали поранення, повідомили в Телеграм СтратКом ЗСУ.

Російське міністерство оборони визнало загибель лише 63 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський провів першу цього року телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери домовилися про підтримку динаміки співпраці між Україною та ЄС у новому році.

Крім іншого, президент Зеленський поінформував фон дер Ляєн про перебіг виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані у зв’язку зі здобуттям нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС. Президент ЄК відзначила надзвичайно великий прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху. Глава держави наголосив на налаштованості української сторони невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори.

Співрозмовники також обговорили очікувані результати чергового саміту Україна – ЄС, який відбудеться третього лютого цього року в Києві.

Мешканці російського Воронежа в ніч на 2 січня повідомили про вибухи в районі аеродрому. Інформацію підтвердила влада регіону, заявивши про "збиття безпілотника".

Згідно з озвученими даними, вибухи лунали на південному заході міста, де розташований військовий аеродром Балтімор. Там базується бомбардувальна авіація Західного військового округу, зокрема Су-34.

Про пошкодження і поранених влада російського міста не повідомляла.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!