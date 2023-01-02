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​Українські військові звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого, – Залужний

Активна лінія фронту становить 1500 км.

​Українські військові звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого, – Залужний
Фото: ОПУ

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили вже 40% територій, окупованих після 24 лютого, а загалом – 28% від усіх тимчасово захоплених загарбниками.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

До прикладу, звільнення правобережжя Херсонщини збільшило кількість визволених земель майже до 40 тис. км2.

За інформацією Головнокомандувача, Україна нині стримує росіян на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км. Активна лінія фронту становить 1500 км.

Військові навчання для українських військових тривають на території 17 держав. За 2022 рік вдалося підготувати понад 20 тисяч бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони звільнили 52,5% територій, захоплених росіянами від 24 лютого.

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