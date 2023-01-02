Сьогодні вранці у храмі на честь Покрова Божої Матері у Вінниці стався напад на клірика єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.

Про це повідомила Вінницька єпархія УПЦ (МП).

Зазначається, що невідомий чоловік зайшов у храм і почав все перевертати. Настоятель отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Він почав робити зауваження, однак чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю – нападника поранили в ногу і затримали.

Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та знаходиться в реанімації у одній з лікарень Вінниці.