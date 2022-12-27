Росіяни зачищають окуповані території України від непідконтрольних церков

Росіяни почали займатись “інтеграцією” церков на купованих територіях. Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Після цього у регіоні залишаться лише підконтрольні Кремлю храми, зазначають у ЦНС.

“На ТОТ почала діяти відповідна програма “сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору”, – йдеться у повідомленні.

Нею займається ГО “Російська асоціація захисту релігійної свободи”, яка фінансується за рахунок грантів президента РФ Володимира Путіна.

Фактично, організація займається ревізією майна інших конфесій аби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман Росії.

Аналогічну політику Москва вже відпрацювала свого часу в Криму.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські посадовці дедалі частіше намагаються риторично пов’язати війну Росії в Україні з релігійними концепціями.