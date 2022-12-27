Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри

Командири підрозділів досилають уточнену інформацію про втрат загарбників ще упродовж декількох (3-4) днів.

У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як рахують втрати російських окупантів і чому цифри є приблизними.

Про це йдеться в інтерв'ю Маляр під час телемарафону.

Маляр зазначила, що є різні підходи з розрахунків втрат і складнощі під час цих розрахунків.

"В умовах активного бою складно фізично порахувати людей, які загинули. Іде бій, і у командирів, і у бійців стоїть інша задача...", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що іншою складністю є неможливість фізично потрапити на територію, де є загиблі.

"Ще один момент - є такі види ураження, після яких фактично не залишається слідів, хіба що можна якось по ДНК ідентифікувати. Цифри доволі таки умовні", - зауважила Маляр.

Іншим варіантом є підрахунок за військовою технікою. В такому випадку припускається, скільки особового складу вона може вміщувати і, відповідно, робляться припущення про можливі втрати ворога.

Заступниця глави Міноборони також повідомила, що командири підрозділів досилають уточнену інформацію про втрат загарбників ще упродовж декількох (3-4) днів.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 102600 військових.

За два дні втрати росіян на Луганщині та Херсонщині склали майже 300 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також