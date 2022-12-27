У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як рахують втрати російських окупантів і чому цифри є приблизними.

Про це йдеться в інтерв'ю Маляр під час телемарафону.

Маляр зазначила, що є різні підходи з розрахунків втрат і складнощі під час цих розрахунків.

"В умовах активного бою складно фізично порахувати людей, які загинули. Іде бій, і у командирів, і у бійців стоїть інша задача...", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що іншою складністю є неможливість фізично потрапити на територію, де є загиблі.

"Ще один момент - є такі види ураження, після яких фактично не залишається слідів, хіба що можна якось по ДНК ідентифікувати. Цифри доволі таки умовні", - зауважила Маляр.

Іншим варіантом є підрахунок за військовою технікою. В такому випадку припускається, скільки особового складу вона може вміщувати і, відповідно, робляться припущення про можливі втрати ворога.

Заступниця глави Міноборони також повідомила, що командири підрозділів досилають уточнену інформацію про втрат загарбників ще упродовж декількох (3-4) днів.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 102600 військових.

За два дні втрати росіян на Луганщині та Херсонщині склали майже 300 осіб.