Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

На щастя, при обстрілах ніхто не постраждав.

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За день 26 грудня росіяни завдали 23 удари по трьох громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, одна ворожа міна розірвалася на прикордонні у Середино-Будській громаді.

По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 16 прильотів.

Також по Білопільській громаді противник застосував артилерію, було 6 прильотів.

У всіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські військові обстріляли Запорізьку область 590 разів, за останню добу – 51 раз.