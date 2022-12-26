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Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

На щастя, при обстрілах ніхто не постраждав.

Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

За день 26 грудня росіяни завдали 23 удари по трьох громадах Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, одна ворожа міна розірвалася на прикордонні у Середино-Будській громаді.

По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 16 прильотів. 

Також по Білопільській громаді противник застосував артилерію, було 6 прильотів. 

У всіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань. 

Нагадаємо, за минулий тиждень російські військові обстріляли Запорізьку область 590 разів, за останню добу – 51 раз.

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