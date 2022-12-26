Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

За день 26 грудня росіяни завдали 23 удари по трьох громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зокрема, одна ворожа міна розірвалася на прикордонні у Середино-Будській громаді.
По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 16 прильотів.
Також по Білопільській громаді противник застосував артилерію, було 6 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, за минулий тиждень російські військові обстріляли Запорізьку область 590 разів, за останню добу – 51 раз.