​20,4 млн грн зібрали за дві доби на "Довгі РУКи ТрО"

У лідерах - Львівська, Київська і Дніпропетровська області.

За дві доби на розвідувально-ударні комплекси для територіальної оборони вдалося зібрати 20,4 млн грн.

Про це повідомили у фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим".

У лідерах - Львівська, Київська і Дніпропетровська області.

"На кожну з них задонатили більше 2 000 000 гривень. Більше мільйона є у Харківщини та Донеччини... ", - розповіли волонтери.

У "Повернись живим" закликали надсилати внески на різні області, оскільки бригади Сил ТрО сформовані за регіональним принципом.

"В залежності від кількості бригад, збираємо на кожну область від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн: Київ та Дніпро — по 32,4 млн грн; Львів, Одеса, Харків — по 21,6 млн грн; Луганськ, Донецьк, Херсон, Чернівці і решта регіонів — по 10,8 млн грн.", - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, "Повернись живим" планує закупити всім бригадам Тероборони розвідувально-ударні комплекси (РУК). Для цього 24 грудня запустили проєкт "Довгі РУКи ТрО". Його вартість - 333 млн грн.