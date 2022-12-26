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Від російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки

Обстріл села вівся з артилерії.

Від російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область, внаслідок чого гинуть та отримують поранення цивільні мешканці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які знаходилися на подвір’ї будинку.

Ще одна жінка отримала поранення,з якими була госпіталізована у тяжкому стані.

Нагадаємо, у результаті обстрілу Херсона 24 грудня поранення отримали 64 жителя міста, з них 18 людей перебувають у важкому стані. Ще 11 людей загинули. Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня є вбивством заради залякування і задоволення. 

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