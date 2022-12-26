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У Генічеську відбувається прихована мобілізація, - Хлань

Серед колаборантів набрали охочих служити в "поліції".

У Генічеську відбувається прихована мобілізація, - Хлань
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині відбувається прихована мобілізація.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"В тимчасово окупованому Генічеську, який росіяни зробили "центром" області, фактично проходить прихована мобілізація", - повідомив Хлань.

За його словами, серед колаборантів набрали охочих служити в їхній "поліції". Обіцяли хороші зарплати й умови за охорону міста. Проте по факту відправляють чергувати на блокпостах і супроводжувати переміщення російської техніки.

"Таку колону, що рухалась в Олешки, накрили ЗСУ, і "поліцейських" разом з нею", - зазначив депутат облради. 

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти не можуть знайти охочих вступити до лав “добровольчого батальйону” ім. Судоплатова, який створили ще на початку осені.

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