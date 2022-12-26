Росіяни змушені оборонятися на Новопавлівському та Херсонському напрямках, - Генштаб

Українська авіація завдала удару по району зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління та райони зосередження живої сили окупантів.

Російські окупанти змушені оборонятися на Новопавлівському та Херсонському напрямках. При цьому намагаються покращити своє тактичне положення Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Також рашисти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Протягом доби вороги здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів.

Тим часом українська авіація завдала удару по району зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили окупантів.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 26 грудня така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

, , та - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; на Слобожанському ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області;

ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області; на Куп’янському та Лиманському ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині;

та ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

та противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині;

під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині; на Запорізькому ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі;

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі; на Херсонському росіяни продовжують артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

Нагадаємо, за інформацією українських військових, Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари. Водночас диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак Сили оборони виявляють їх та знищують.