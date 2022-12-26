Сейм Литви запросив Зеленського на вручення премії Свободи

Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи.
Про це пише LRT.
Однак, за словами спікера Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, приїзд лауреата є малоймовірним.
"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду – не дуже реалістично", – заявила Чміліте-Нільсен.
За її словами, наразі складається програма урочистостей і розглядається питання про те, хто міг би вручити нагороду президенту України.
За законом, премія Свободи вручається в литовському парламенті під час урочистого засідання, присвяченого Дню захисників свободи – 13 січня. Вручаються статуетка та 5 000 євро.
Спікерка парламенту зазначила, що цього разу при складанні програми враховуватиметься той факт, що “лауреат є особливим”.
Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. Це була перша поїздка президента за кордон від 24 лютого.