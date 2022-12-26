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Сейм Литви запросив Зеленського на вручення премії Свободи

У Сеймі сумніваються, що лауреат приїде за нагородою.

Сейм Литви запросив Зеленського на вручення премії Свободи
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи.

Про це пише LRT.

Однак, за словами спікера Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, приїзд лауреата є малоймовірним.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду – не дуже реалістично", – заявила Чміліте-Нільсен.

За її словами, наразі складається програма урочистостей і розглядається питання про те, хто міг би вручити нагороду президенту України.

 

За законом, премія Свободи вручається в литовському парламенті під час урочистого засідання, присвяченого Дню захисників свободи – 13 січня. Вручаються статуетка та 5 000 євро.

Спікерка парламенту зазначила, що цього разу при складанні програми враховуватиметься той факт, що “лауреат є особливим”.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. Це була перша поїздка президента за кордон від 24 лютого.

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