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Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов

Від флоту окупантів лишилася лише назва.

Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Фото: defence-ua.com

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що від російського Чорноморського флоту залишилася лише тільки назва, він вже давно перетворився на флот берегової оборони. 

Про це він сказав під час інтерв'ю Liga.net.

"Що залишилося від Чорноморського флоту? Це вже давно став. Залишилася одна назва – Чорноморський флот. А реально це вже флот берегової оборони. І не більше. Це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Не більше", – сказав Буданов.

Глава розвідки, відповідаючи на уточнююче питання, зауважив, що сталося це навіть не під час повномасштабної війни з Україною, а ще раніше. 

"Я особисто думаю, я впевнений, що це сталося дуже багато років тому. Просто цей міф було зруйновано із початком активної фази бойових дій від 24 лютого", – сказав начальник ГУР.

Нагадаємо, що Буданов вважає, що Кримський півострів буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.

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