Сьогодні, 26 грудня, в Дніпрі демонтували пам'ятники Максиму Горькому та Валерієві Чкалову.
Як повідомляє "Суспільне", монументи забрали з поміччю спецтехніки і перемістили на територію одного з комунальних підприємств обласного центру.
Невдовзі в Дніпрі мають зняти пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.
Нагадаємо, влада міста ухвалила рішення перенести низку пам’ятників на територію міського комунального підприємства на початку грудня.
Раніше в Ізмаїлі Одеської області розпочалися роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову.