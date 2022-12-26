Їх перемістили на територію одного з комунальних підприємств.

Сьогодні, 26 грудня, в Дніпрі демонтували пам'ятники Максиму Горькому та Валерієві Чкалову.

Як повідомляє "Суспільне", монументи забрали з поміччю спецтехніки і перемістили на територію одного з комунальних підприємств обласного центру.

Невдовзі в Дніпрі мають зняти пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, влада міста ухвалила рішення перенести низку пам’ятників на територію міського комунального підприємства на початку грудня.

Раніше в Ізмаїлі Одеської області розпочалися роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову.