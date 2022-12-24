Кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив open-call

У 2023 році він проведе міжнародний та національний конкурси.

15 - 20 червня 2023 у Чернівцях відбудеться друга едиція кінофестивалю глядацького кіно «Миколайчук OPEN». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Попри війну, що триває, фестиваль стає більшим і запроваджує міжнародний конкурс ігрового повнометражного кіно та національний конкурс короткого метру. У фокусі уваги оргкомітету фестивалю – кіно, зрозуміле широкому колу аудиторії, але таке, що має значущі мистецькі якості. Це може бути й жанрове, й авторське кіно.

«Минулоріч ми зібрали програму потужного національного кіно, яке, на нашу думку, на рівних може змагатися зі стрічками з усього світу. Тож, цього року чекаємо на українські ігрові повнометражні фільми у нашому міжнародному конкурсі», — розповідає програмний директор «Миколайчук OPEN» Алекс Малишенко.

До міжнародного повнометражного конкурсу прийматимуть ігрові фільми з усього світу (включно з Україною), вироблені у 2022-2023 роках. До національного короткометражного конкурсу прийматимуть фільми будь-якого жанру (ігрові, анімаційні, документальні), тривалістю до 30 хвилин та також створені у 2022-2023 роках.

Подати фільм можна до 10 березня 2023 року через фестивальну платформу FilmFreeway. За посиланням також можна ознайомитися з регламентом фестивалю. Подання фільмів – безплатне.

Лавреати обиратимуться глядацьким голосуванням. Переможець міжнародного повнометражного конкурсу отримає грошову винагороду в розмірі $1000. Автор чи авторка найкращої української короткометражної картини – $500.

Нагадаємо, перша едиція фестивалю глядацького кіно «Миколайчук OPEN» стала першим кінозаходом, що відбувся офлайн після початку повномасштабного вторгення. Він проходив 15-19 червня у Чернівцях та зібрав майже 80 тис грн для ЗСУ.