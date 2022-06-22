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Миколайчук OPEN зібрав майже 80 тис грн для ЗСУ

Гроші підуть на потреби підрозділів, у яких служать учасники команд фільмів із програми фестивалю.

Миколайчук OPEN зібрав майже 80 тис грн для ЗСУ
Фото: facebook.com/mykolaichukopen

Кінофестиваль Миколайчук OPEN зібрав 78 тисяч гривень для ЗСУ. Про це у повідомила персслужба фестивалю. 

«Спільно з кінофестивалем Миколайчук OPEN, БФ «Український мистецький фонд» збирає кошти на допомогу нашим бійцям з кіноіндустрії. Актори, режисери, продюсери, звукорежисери і багато інших… За час показів нам вдалось зібрати 77 952 грн. Усі кошти, зібрані під час кінофестивалю, будуть використані, щоб закрити їхні потреби», - зазначили організатори фестивалю.

За їхньою інформацією, потреби захисників із кіноіндустрії сягають 15 тис. доларів, і ця цифра збільшуватиметься. 

Нагадаємо, кінофестиваль Миколайчук OPEN проходив 15-19 червня у Чернівцях. Фестиваль створили з метою підтримати українську кіноіндустрію та показати українському глядачеві новинки, які під час війни простіше побачити за кордоном, ніж в Україні.

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