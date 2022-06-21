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Картину Олександра Богомазова виставляють на ярмарок TEFAF за €1,75 млн

Усього там представлять 25 творів художника.

Картину Олександра Богомазова виставляють на ярмарок TEFAF за €1,75 млн
Фото: The Art Newspaper

Один із найбільших світових ярмарків мистецтва та антикваріату TEFAF представить роботи українського авангардиста Олександра Богомазова. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Роботи Богомазова виставляють на продаж Джеймс Баттервік, найвідоміший артдилер російського авангарду, який останніми роками зосередився на ринку українських художників, та Мартін Мюллер з галереї Modernism. Вони представлять 25 творів Богомазова, серед них - 19 робіт на папері вартістю 20-165 тис євро та 6 картин маслом вартістю 250 тис - 1,75 млн євро (композиція «Пейзаж, Кавказ»,1911). Походження всіх виставленних на TEFAF робіт, крім однієї, простежується безпосередньо до родини художника. Перед ярмарком, роботи також будуть показані в Лондоні у James Butterwick Gallery 9 червня.

Джеймс Баттервік жертвує 15% свого прибутку від продажів на TEFAF на українські гуманітарні фонди.

TEFAF пройде у Маастріхті (Нідерланди) 25-30 червня. Традиційно ярмарок відбувається у березні, але цьогоріч його перенесли через поширення Covid-19 Omicron. Серед найвизначніших творів, представлених на ньому — «Спляча дівчина» Гюстава Курбе (1847) у Gallery 19C та «Тріумф Галатеї» Луки Джордано (1675) у Colnaghi Gallery. 

Нагадаємо, швейцарська перформерка Ізагус Тауш продемонструвала на ярмарку Art Basel сукню з протигазів із очима Путіна.

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