Національна філармонія закриває сезон “Героїчною” симфонією Станковича

Симфонічний концерт з нагоди закриття 158-го концертного сезону Національної філармонії України відбудеться 24 червня. Про це повідомила пресслужба філармонії.

У програмі концерту - Gloriatio, фантазія для контрабаса з оркестром Пауля Анґерера та Симфонія № 2 «Героїчна» для великого симфонічного оркестру Євгена Станковича.

Твори виконає Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України. Диригент – Ігор Палкін, соліст – Михайло Чайкін (контрабас).

Пауль Анґерер – австрійський композитор і диригент. Він – автор численних творів для симфонічного оркестру, камерно-інструментальної музики, творів для голосу тощо. Багато років поспіль працював на посаді головного диригента Зальцбургського оперного театру. Викладав в Університеті музики та виконавських мистецтв у Відні. Відійшов 2017 року. Його Gloriatio для контрабаса і камерного оркестру, твір, що прозвучить у теперішньому концерті, було створено 1957 року. За стилем композиція нагадує музику Пауля Хіндеміта.

Євген Станкович - сучасний український композитор, автор 6 симфоній, 9 камерних симфоній, опери “Коли цвіте папороть”, 5 балетів, численних ораторіальних, камерно-вокальних та інструментальних робот, музики для 6 спектаклів та більш ніж 100 фільмів. Був учнем Адама Солтиса, Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика. Викладав у Національній музичній академії України. Другу симфонію, що має назву «Героїчна», він написав 1975 року. За його словами, вона позначена «вогненним знаком» Другої світової війни.

Нагадаємо, викладачі Національної музичної академії України виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві.