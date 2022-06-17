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Ткаченко, Чернотицький, Лижичко і Kalush обурилися, що в України відібрали можливість провести Євробачення-2023

"Вимагаємо додаткових перемовин", - йдеться в заяві.

Ткаченко, Чернотицький, Лижичко і Kalush обурилися, що в України відібрали можливість провести Євробачення-2023
Фото: EPA/UPG

Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки провести Євробачення-2023 у Великобританії.

Відповідну заяву від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови правління АТ "НСТУ" Миколи Чернотицького та переможців Євробачення 2004 і 2022 років – Руслани Лижичко та Олега Псюка (гурт Kalush) оприлюднили на сайті українського Мінкульту.

"Україна не згодна з характером прийняття  такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - йдеться в заяві.

Автори наголосили, що "проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз". Українська сторона зазначила, що буде вимагати змінити рішення EBU, оскільки вважає, що зможе "виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці".

"Вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - наголосили автори заяви.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка вирішила, що пісенне шоу "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні, а у Великій Британії, яка отримала друге місце на конкурсі цього року. 

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