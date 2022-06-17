Ай Вейвей відкрив у Стокгольмі скульптуру, присвячену Україні

“Арка” подорожує містами світу з 2017 року, з кожним переміщенням, художник вкладає в неї додаткові сенси.

Китайський художник та активіст Ай Вейвей повідомив, що його велика скульптура “Арка”, яку відкрили в Стокгольмі цього тижня, набуває додаткового сенсу через війну Україні. Про це повідомило видання The Art Newspaper.

Роботу встановили поруч із Національним музеєм. Вона являє собою 12-метрову структуру, схожу на клітку, із заглибленнями у формі двох людських фігур. Скульптура буде виставлятись протягом року, а потім переїде на інше місце.

Уперше роботу “Арка” встановили у 2017році у Нью-Йорку на Вашингтон-сквер. «У той час мова йшла про расизм та глобальну кризу біженців, спричинену регіональною незахищеністю. Відтоді ми разом пережили пандемію, пройшли ізоляцію та стали свідками того, наскільки вразливе життя. Тепер війна між Росією та Україною змусила п’ять-шість мільйонів людей покинути свої домівки», – каже Ай Вейвей.

«Конфлікти між двома наддержавами, Китаєм та США, наближений до холодної війни; Енергетика, навколишнє середовище та голод можуть викликати ще більше гуманітарних криз. Наш світ більш невизначений і нестабільний, ніж у будь-який інший час за попередні півстоліття. На цьому тлі ця робота знову є попередженням і нагадуванням», – додав художник.

Нагадаємо, швейцарська перформерка Ізагус Тауш продемонструвала на Art Basel сукню з протигазів з очима Путіна.