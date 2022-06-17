Один знімок навантаження зерна в окупованому Севастополі було зроблено в червні.

На супутниковому знімку видно судно, яке завантажує зерно в порту Севастополя, Крим, 19 травня 2022 року

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки того, як судна під прапором Росії перевозять зерно з України до Сирії.

Про це пише "Радіо Свобода".

Maxar наводить травневі фотографії двох російських суховантажів у порту окупованого Севастополя, на які відбувається навантаження зерна.

Через кілька днів ці ж судна пришвартувалися в Сирії для розвантаження. Ще один знімок навантаження зерна у Севастополі було зроблено в червні.

Раніше також проєкт "Схеми" у своєму розслідуванні показав масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій.

Нагадаємо, нразі українські морські порти заблоковані. Низка країн, зокрема Туреччина та Франція, заявили про готовність допомогти Україні зі зняттям блокади портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив напередодні, що Париж із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Йдеться про 22 мільйони тонн українського зерна, які неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. Із заявою про пошук альтернативних засобів вивезення зерна з території України виступила і американська адміністрація.

Уряди ЄС також розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зерна.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2021 році вона експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. В ООН заявляють, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.