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​Рамштайн-3. Короткі підсумки

Днями радник голови Офісу 6-го Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив таке: «Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути RU з UA, нам потрібен паритет важкої зброї:
1000 гаубиць калібру 155 мм;
300 РСЗВ;
500 танків;
2000 одиниць бронетехніки;
1000 дронів.
15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення».

Повільно і по літерах: людина, котра радить іншій людині, котра керує органом, що виконує завдання організаційного, правового, консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного та іншого забезпечення діяльності Президента, озвучує потребу Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці. 

Не можу пояснити, яке відношення радник має до планів оборони держави, але в країні, де Міністерство внутрішніх справ регулярно коментує перебіг бойових дій, наших громадян ця заява не повинна дивувати.

Фото: uprom.info

Дивувати має те, що згідно пункту 1.4.6. Наказу Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 р. за № 52/35674 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» відомості про потребу, наявність, обсяги утримання в непорушних запасах, місця зберігання основних видів озброєння, військової техніки та матеріальних засобів, що необхідні для забезпечення стратегічного (мобілізаційного) розгортання військ мають ступінь секретності «Особливої важливості». А тут – Twitter. Спробуйте запитати в ГШ ЗС України, яка потреба ложок чи фляжок в ЗС України, і отримаєте відповідь з посиланням на 1.4.6.

На цей твіт звернув увагу військовий аналітик CNN Марк Гартлінг, генерал-лейтенант у відставці, і прокоментував ці цифри приблизно наступним чином: ЗС США мають у своєму розпорядженні 999 гаубиць М777калібру 155 мм, зокрема в Корпусі морської піхоти – 481, у Сухопутних військах та Національній гвардії – 518. Тобто на думку ОПУ нам для того, «щоб закінчити війну та викинути RU з UA», потрібно вилучити ВСІ наявні в ЗС США гаубиці?

Далі пан Гартлінг, котрий крім величезного бойового досвіду, має чудову освіту у галузі національної безпеки та оборони, розмірковує над забезпеченням цієї армади боєприпасами. І дуже дивується таким потребам Збройних Сил України.

Передані США Гаубиці М777 на службі ЗСУ.
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Передані США Гаубиці М777 на службі ЗСУ.

Додам і я декілька коментарів до цієї «потреби»: типовий склад артилерійської бригади – 72 гармати. Тобто якщо навіть половина із запрошених гаубиць піде на покриття наших втрат, то з інших 500 слід сформувати 7 нових бригад. Знайти 7 комбригів – не проблема, а ось 500 командирів гармат – проблема. Де взяти звичайні вантажівки для цих бригад, а їх чомусь ніхто не просить, – невідомо.

Між іншим зі 118 М777, переданих ЗС України, 108 ВИЛУЧЕНО в Корпусі морської піхоти, 4 гаубиці передані Канадою, 6 – Австралією. Передано також 200000 снарядів, і що радує, певну кількість високоточних снарядів M982 Excalibur (дякуємо Канаді).

300 РСЗВ – 3 нові реактивні артилерійські полки (пам’ятаємо – половина – поповнення втрат, типовий полк – 54 РСЗВ).

500 танків – 2-3 нові танкові бригади.

2000 одиниць бронетехніки – як в батальйоні – 36 БМП, то це 55 нових батальйонів (десь 17 механізованих бригад?).

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Що ми маємо зробити з 1000 дронів (а вони надто різні – від взводного квадрика до оперативного ТВ-2 «Bairaktar»), взагалі не зрозуміло. Так само: де ж взяти 2000 пілотів?

До чого я про це все? До того, що заяви далеких від воєнних центрів прийняття рішень людей ніяк не відображають реальну потребу Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці, яка може бути поставлена партнерами та реально потрібна для досягнення військової перемоги. 

Не все просто та однозначно і з заявами офіційних посадовців. 14 червня під час телемарафону пані Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що західні партнери надали лише близько 10% того, що просила України. Наприклад, США передали нашим ЗС 50000000 (щоб не заплутатися в нулях – п’ятдесят мільйонів) патронів. Якщо це – 10%, то виходить, що ми просили у партнерів півмільярда? ЗС України мають у своєму розпорядженні друге у світі за чисельністю угруповання контрбатарейних РЛС сімейства AN/TPQ. Це 10% від чого? Для об’єктивності зауважу, щоб оцінити «10%» треба знати що просили, а тут, принаймні, МО бездоганно дотрималося правил і процедур і суспільство нічого не знає, як, власне, і має бути.

Ось із таким багажем ми підійшли до Рамштайна-3.

Фото: Резніков у твіттері

У Рамштайні Україна почула приблизно таке:

– не можна недооцінювати виклики, з котрими стикається Україна сьогодні;

– наші західні партнери і у майбутньому дотримуватимуться планів військової допомоги Україні;

– допомога має на меті не лише посилити оборонні спроможності України, але й сприяти у довгостроковій перспективі переходу Сил оборони України на прийняті в НАТО стандарти озброєння та військової техніки та позбутися радянської спадщини;

ЗС України будуть надані важкі озброєння, зокрема бронетехніка, далекобійні артилерійські системи, засоби берегової оборони;

– будуть поставлені додаткові РСЗВ HIMARS понад задекларованої раніше їх кількості;

– посилення військової підтримки України, адже у ці дні ЗС України переживають вирішальний момент цієї війни, – ЗС РФ зробили «надто високі ставки» на Донбасі, зосередивши там всі більш-менш боєздатні сили;

– необхідно терміново вирівняти спроможності України вести вогневий бій на дальніх дистанціях, відбивати удари з повітря, зокрема по цивільних об’єктах;

– Україні надається додатковий пакет військової допомоги на 1 млрд. доларів, котрий складатиметься з двох частин: 350 млн. доларів (протикорабельні ракетні системи, реактивні снаряди, боєприпаси для гаубиць, запасні частини) та 650 млн. доларів (протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, засоби захищеного радіозв’язку, прилади нічного бачення);

– декілька нових (не названих) країн оголосили про свої національні пакети воєнної допомоги Україні.

Пуск протикорабельної ракети Harpoon.
Фото: ВМФ США
Пуск протикорабельної ракети Harpoon.

Як це слід розуміти?

На мою думку, західні партнери зосереджують зусилля на всебічній підтримці Збройних Сил України у битві за Донбас. НАТО чудово розуміє, що неможливо у вкрай стислі терміни опанувати високотехнологічне озброєння, налагодити логістику і, головне, створити систему управління всім тим озброєнням, що надається. І тут, імовірно, також полягає головна проблема – інтеграція озброєння в ударно-вогневі системи, розгортання навколо них систем захищеного обміну даними, розвідувально-інформаційного забезпечення (для забезпечення стрільби РСЗВ HIMARS США зобов’язалися надавати розвідувальні дані, що говорить про відсутність сьогодні у ЗС України можливостей надавати розвідувальну інформацію належної якості своїм далекобійним засобам ураження).

Між іншим, лише за 100 діб в Румунії і Болгарії за сприяння США відновили роботу заводи з виробництва 152 мм снарядів, щоб покрити їх дефіцит в ЗС України у найкоротші терміни. 

А скільки ми будуємо власний снарядний завод?

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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