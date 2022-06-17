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Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – джерела

Засідання відбудеться сьогодні, 17 червня.

Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – джерела
Фото: inforesist.org

Сьогодні Кабінет міністрів припинить дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".

Про це LB.ua підтвердили джерела в уряді.

Доповідати питання на засіданні буде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".

Пізніше президент наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".

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